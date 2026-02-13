子どもたちにテレビ局の仕事について知ってもらおうと13日、KKTが八代市の小学校で出前授業を行いました。 八代市立文政小学校で行われたテレビ局の仕事体験には5年生35人が参加しました。子どもたちに放送の裏側や仕組みを知ってもらおうとKKTが企画したもので、カメラや音声マイクなど放送で使用する機材を学校に持ち込み、普段の放送と同じように学校の敷地内で中継を行いました。 生徒たちはその後6つの班に分かれ、実際