アイドルグループ「７限目のフルール」（ナナフル）の2期生・大野田咲穂はアイドル活動をする中での理想とのギャップに悩み、思うようにいかない本番に落ち込んだこともあったという。それでも、ファンの声や大切にしてきた言葉に背中を押されながら、夢を諦めずに歩き続けてきた。その胸にあるのは、変わらぬまなざしと静かな覚悟だった。（「推し面」取材班）きっかけはテレビで見たアイドルたちの姿。「見ているだけで笑顔