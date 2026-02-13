秋篠宮家の次女・佳子さまは、伝統工芸の職人と面会されました。午後2時ごろ、佳子さまは赤坂御用地内で伝統工芸の職人ら6人と面会されました。佳子さまは2025年11月、伝統工芸品の普及・振興を図る「伝産月間全国大会」に出席し職人らと懇談する予定でしたが、新型コロナウイルスに感染し出席を取りやめられていました。宮内庁によりますと、佳子さまは備前焼や江戸指物などの職人らが日頃使っている道具や完成した製品を実際に見