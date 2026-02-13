2月11日、歌手の小泉今日子が、報道番組『news23』（TBS系）のインタビュー企画に出演した。長らく、音楽活動をしてきたが、“老い”との向き合い方が注目を集めている。小泉は2月4日に60歳の誕生日を迎え、1月から5月までツアーを開催している。ただ、「5月までツアーが続くんですけど、それが終わったら少し久しぶりに休養期間をいただいて、その間に、これからなにをしようか考える時間を設けてみようかな」と、ツアー終了