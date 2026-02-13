ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は13日、ノルディックスキー男子10キロフリーコースで選手が間違えるハプニングが発生した。10キロのタイムを競うレース。ジョンスティール・ヘーゲンバック（米国）は上裸に21番のビブスをつけただけ、タンクトップにへそ出しの“薄着”で出場し、ファンの視線をくぎ付けに。力強く滑っていたものの、コースの間違いに気づきUターン。曲がる箇所を間違えて直進してしまったとみ