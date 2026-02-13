45歳での第2子出産も話題にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは男子フリーが13日（日本時間14日）に、女子はショートプログラム（SP）が17日（同18日）、フリーが19日（同20日）に行われる。盛り上がりが期待される中で、日本でもおなじみの米国の伝説的スケーターの今が注目を集めている。現役時代の面影がしっかりと残っている。1998年の長野五輪で銀メダル、2002年のソルトレークシティ五輪では銅メダル、世界選