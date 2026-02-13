ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー男子10キロフリーが13日、行われた。米国選手がコースを間違えるハプニングが発生した。10キロのタイムを競うレース。タンクトップ姿のジョンスティール・ヘーゲンバックは力強く滑っていたものの、コースの間違いに気づきUターン。曲がる箇所を間違えて直進してしまったようだ。米放送局「NBC」の実況席は「3周しますがそれぞれのラップでコースが違うの