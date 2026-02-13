＃ババババンビの岸みゆが、2月9日（月）発売のアイドル誌「BOMB」3月号に登場した。 3月28日（土）での解散が決まった＃ババババンビの岸みゆが、グループ在籍最後のグラビア登場。小さくてかわいらしい姿と、新天地へと向かう決意のある大人な姿を披露している。 岸みゆ（#ババババンビ） 岸みゆ（#ババババンビ） 通常版の表紙は日向坂46の正源司陽子 ボム3月号の表紙を飾るのは、16枚目シングル「クリフハンガー