CANDY TUNEが、3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を4月22日にリリースすることを発表した。本日、神奈川・Kアリーナで開催されたKAWAII LAB. 4周年記念イベントにて単独公演を開催したCANDY TUNE。熱気あふれるライブの後に、3rdシングルCD発売を発表、楽曲が初披露され、会場に集まった多くのファンを喜ばせた。そこで、2026年4月よりNHK Eテレにて放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのエンディングテー