リーブルが、2025年12月に開催した初ワンマンライブより「ロスタイム」のライブ映像を公開した。2025年12月17日に初のワンマンライブとなる＜1st LIVE 2025 ”お初にお目にかかります” with cross-dominance＞を東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行ったリーブル。ワンマンライブでも披露した「ロスタイム」は、ライブ翌日の12月18日に配信リリースされた楽曲だ。失恋という普遍的なテーマを元に、止まってしまった主人公の心情と