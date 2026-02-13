CENTが、2月11日に配信リリースした新曲「スタンド・バイ・ユース」のMVを公開した。新曲「スタンド・バイ・ユース」は、現在放映中のユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソングだ。セントチヒロ・チッチが作詞、ヒダカトオルが作曲した“青春超最強”を掲げたポップロックになっているという。本日公開されたMVは、CENTと初タッグとなる安藤大悟氏が監督を務めた作品。〈人生を遊び尽くそうよ〉という歌詞から着想