King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングル「Waltz for Lily【初回限定LIVE盤】」収録のスタジオライブ企画映像「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像を公開した。「Quiet Session Club」とは、2025年8月にリリースしたシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」のDVD特典映像として誕生した、バンド形式のスタジオライブ企画だ。2025年1月には、MVとはガラッと雰囲気の異なる演出でパフォーマンスさ