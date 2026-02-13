歌舞伎俳優の中村隼人が１３日、都内で歌舞伎座「三月大歌舞伎」（３月５〜２６日）の取材会に尾上松緑、中村時蔵、坂東巳之助と出席した。夜の部「三人吉三巴白浪（さんにんきちさともえのしらなみ）」のお坊吉三を通し上演では初めて演じる。かつて中村吉右衛門さんが演じていた姿が印象深く「アウトローな魅力のあるかっこいい役だなと思っていました」と憧れを告白した。さらに２０２１年に歌舞伎座で巳之助の和尚吉三、