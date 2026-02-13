神奈川県川崎市の「日本医科大学武蔵小杉病院」は、サイバー攻撃を受け、患者およそ1万人分の個人情報が漏えいしたと発表しました。谷合信彦院長「心からおわびを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」日本医科大学武蔵小杉病院は13日の会見で、病院のシステムがサイバー攻撃を受け、患者の名前や住所など、およそ1万人分の個人情報が漏えいしたことを明らかにしました。患者の電子カルテなどの漏えいは確認されておらず、ほ