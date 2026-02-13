魔法使いフリーレンと、そのパーティー一行がまた戻ってきた。「少年サンデー」連載の原作マンガがアニメ化され放映されたのは三年前の秋から半年間だったから、第二期開始をどれだけ待ちわびたか。中世ヨーロッパ風の世界が舞台だ。都市や村々を蹂躙する魔族を、幾多の闘いで倒したフリーレンたちが「じゃあ、またね」と別れて長い時間がたった。尖った長い耳の少女フリーレンは千年以上も生きる長命のエルフだ。十年もかけ