巨人と読売新聞社は１３日、「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」を全国の１４会場で開催すると発表した。３月１８日に日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．（東京）で始まり、福岡、大阪などを巡回する。詳細は公式サイト（https://nagashima-no3.jp/）。