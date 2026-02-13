犬の「噛み癖」を放っておいてはいけない4つの理由 1.人や他の動物にケガをさせてしまう 犬の顎の力は、人間が想像するよりもはるかに強力です。たとえ小型犬であっても、本気で噛めば相手に深い傷を負わせたり、神経を傷つけたりする恐れがあります。 散歩中に出会った人や、ドッグランで遊んでいる他の犬に対してケガをさせてしまうと、取り返しのつかないトラブルに発展することも。 治療費の支払いや損害賠償といった金