ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートに出場する新潟市出身の中井亜美選手が公式練習に臨みました。“憧れの浅田真央さんのようにトリプルアクセルを着氷したい”と意気込みを語っています。ショートプログラムに使用する曲をかけながら練習に臨んだ中井亜美選手。冒頭で見せたのは、3回転半のトリプルアクセル。本番のリンクで大技を成功させるなど好調ぶりをアピールしました。初めてのオリン