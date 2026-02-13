2026年1月31日、アメリカ・モンタナ州発の新進気鋭バッグブランド「EVERGOODS（エバーグッズ）」の総代理店、サンウエストのストアに、創業者でありデザイナーのケビン・ディー、COOのローガン、ホールセール担当コーディが立つ、ファンとの交流イベントが開かれました。これに先立ち、プロダクト製作の背景を聞きました。 ■構造を理解するため100日間のミシントレーニングEVERGOODSはふたりで立ち上げた会社ですが、EVERGOO