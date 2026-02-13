ベトナム航空は、夏スケジュール期間中の日本路線の運航計画を発表した。大阪/関西〜ダナン線を7月1日から週5往復、東京/成田〜ダナン線を7月2日から週11往復に拡大する。この他に、東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡〜ハノイ線と東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡〜ホーチミン線を運航する。これにより、日本とハノイ、ホーチミン、ダナンを結ぶ11路線を最大週72往復を運航することになる。