アパグループは、創業者で会長の元谷外志雄氏が、2月11日に逝去したことを明らかにした。元谷氏は、1943年生まれの82歳。小松高等学校を卒業後、現はくさん信用金庫に入行。1971年4月に当時の信金開発（現アパ）を創業し、注文住宅から戸建分譲、マンション分譲、ホテル事業、総合都市開発へと事業を拡大した。事業の傍ら言論活動にも力を入れ、藤誠志のペンネームで、月刊誌「Apple Town」へ社会時評エッセイを32年に亘って掲載し