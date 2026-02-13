経済同友会の山口明夫代表幹事は１３日の定例記者会見で、自民党が歴史的大勝を収めた衆院選に関し「政策に対する国民の期待の表れだと理解している」との認識を示した。主要各党が公約に掲げた消費税減税については「国民会議でメリット、デメリットをしっかりと整理してほしい」と注文を付けた。高市首相は超党派の国民会議で消費税減税の議論を進める方針だ。山口氏はこの点について「効果があるとなったら実施すべきだと思