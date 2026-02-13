柔道日本女子の塚田真希監督が13日、7階級全てで優勝を逃したグランドスラム・パリ大会から帰国してオンライン取材に応じ「厳しい結果であることは間違いない。優勝する力のある選手たちが、その実力を発揮できなかった」と総括した。決勝進出者は57キロ級の大森朱莉（JR東日本）だけ。同級で昨年の世界選手権銀メダルの玉置桃（三井住友海上）48キロ級で世界選手権銅の古賀若菜（JR東日本）はともに3位に終わった。「次の大会