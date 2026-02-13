「ミラノ・コルティナ五輪・クロスカントリースキー男子１０キロフリー」（１３日、テーゼロ距離競技場）競技が始まり、３０秒間隔で選手が次々とスタートした。先頭のルーマニア選手はいきなり半袖で登場。２番目のウクライナ選手は七分袖。ＳＮＳでは「半袖でスキーしてる絵面おもしろい」「みんな半袖すごいな」などと盛り上がった。その後、ゼッケン２１をつけたジョンスティール・ハーゲンブッフ（米国）は衝撃のタンク