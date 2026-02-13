ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）は、９位だった。雪辱の舞台へ後半の滑りに向けた布石となる重要な三つ目のエア。１回目の前、練習での不振を見たコーチ陣から「２回転でいくか」と助言を受けたが、小野は首を振った。「１００かゼロでいきたい」。３回全て転倒でもい