【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料 タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、「ゾイド」シリーズの新作を展示する。