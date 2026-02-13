女子プロレス「スターダム」で活躍する人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのフワちゃんが、１３日の東京・後楽園ホール大会で自力初勝利を果たした。この日師匠の葉月と組んでさくらあや＆昨年３月にデビューした金屋あんねと対戦した。先発を買って出たフワちゃんだったが、さくらの猛攻にさらされいきなり劣勢に追い込まれた。それでも葉月と好連係を披露し優勢に持ち込むと金屋にドロップキックを４連発発射。その後も金屋とのエルボー