【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料 タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ガオガイガー」と「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」を発表した。2月14日よ