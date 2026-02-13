ロサンゼルス・ドジャースが、2025年2月13日にインスタグラムを更新。山本由伸投手（27）ら選手たちのキャンプ施設入りの私服ショットが公開された。さわやかな笑顔でドジャースは2月13日（日本時間14日）からバッテリー組のキャンプがスタートする。その前日、山本選手や大谷翔平選手、佐々木朗希選手らもキャンプ施設を訪れたようだ。球団公式インスタグラムは、選手たちの入りがとらえられている。山本選手は「家族仲間義理人情