２４年の菊花賞を制したアーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が、次走は金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）を目指すことがわかった。シルク・ホースクラブが１３日、ホームページで発表した。同馬は１２月の香港ヴァーズで１０着に敗れた後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。菊花賞以降の５戦で勝利がないが、２６年初戦で復活となるか、注