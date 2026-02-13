ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプの決勝が１２日、イタリア・リビーニョで行われ、２大会連続出場の小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。前回の２２年北京五輪９位から大きく飛躍した。小野の埼玉・吉川市立中央中時代の担任だった上野信代教諭（６０）が１３日、スポーツ報知の電話取材に応じ、メダリストが当時から世界を目指して努力を重ねてきた様子を明かした。＊＊＊＊決勝戦の滑走直前