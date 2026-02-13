２３、２４年のコリアＣを連覇したクラウンプライド（牡７歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）が現役を引退することが１３日、分かった。社台グループオーナーズが発表した。同馬は２１年１０月にデビューし、翌２２年のＵＡＥダービー・Ｇ２を勝利。アメリカのケンタッキーダービー・Ｇ１にも出走した（１３着）。その後はＧ１級競走で２着が続いたが、２３年と２４年のコリアＣを連覇するなど、海外での活躍が目立