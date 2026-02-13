女優の南沙良が１３日、東京・新宿ピカデリーで公開中の主演映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（波木銅原作）でトークイベントを行った。メガホンを取った児山隆監督と一緒に登壇した南。封切られて約１か月たち、客席には９回も見たリピータも。今作は青春映画でラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所がなく、もんもんと生きる主人公を演じた。撮影は東海村などで行われた。「私はガチャガチャが好きで」と気