【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】女子５００メートル準々決勝が行われ、初出場の金井莉佳（２０）＝日大＝は敗退した。４３秒１７８で１組３着。各組３着の上位２人に入れず、準決勝進出はならなかった。１４日（日本時間１５日）には３０００メートルリレー準決勝を控える。日本勢２８年ぶりのメダルを目指し、チーム一丸となって臨む。男子１０００メートルの吉永一貴（２６）＝トヨタ自動車＝も準々決勝で敗退した。＊