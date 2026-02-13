【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】スピードスケートの公式練習がミラノ・コルティナ五輪の本番会場で行われた。練習後に団体追い抜きコーチを務めるウイリアムソン師円コーチが取材対応し、今大会１０００メートル銅の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日（日本時間１６日）に行われる５００メートルにエントリーしたと発表した。正式発表は１４日（同１５日）のスタートリスト発表時になるが、この日の取材で明かし