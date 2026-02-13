静岡競輪の開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」は13日の2日目6〜12Rで二次予選が行われ、14日の10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。渡辺雅也（25＝静岡・117期）が二次予選7Rで1着、準決勝進出を決めた。前を任せた日高裕太が果敢に先行、渡辺雅は捲ってきた橋本凌汰の番手につけた友定祐己をさばいて直線で橋本を差した。「橋本君を止められれば良かったけど、スピードが違った。1着が獲れているので（調