DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、14日に沖縄・宜野湾で行われるロッテとの練習試合で先発することが決まった。初参加となるDeNAの春季キャンプでは、開幕ローテーション入りを目指して順調に調整を続けている。精力的にブルペンでの投球練習を重ね、いよいよ注目の実戦初登板を迎えることになった。ロッテ戦のスタメン予定は以下の通り。※○数字は守備位置（9）蝦名（6）石上（8）梶原Dヒュンメル（2）山本（4）京田（7）度会