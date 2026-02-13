工芸品をご覧になりながら笑顔で懇談されました。【映像】伝統工芸士と懇談される佳子さま（実際の様子）秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまは、午後2時ごろ、秋篠宮邸で伝統工芸士と懇談されました。宮内庁によりますと、佳子さまは江戸指物や備前焼、東京手描友禅などの工芸品をご覧になりながら、制作に必要な道具の説明などを受けられたということです。（ANNニュース）