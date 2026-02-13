元「BE:FIRST」で俳優、実業家の三山凌輝（26）が13日、自身のインスタグラムを更新。ソロとして初のツアー開催を発表した。三山は「RYOKIMIYAMA初となるTOURの開催が決定！」と発表。5月に大阪、東京、愛知での3都市3公演を告知した。また同日、4月26日にバースデーコンサート、5月2日にツアー直前ワンマンライブを開催することも告知。詳細は近日発表とした。三山は今月2日に「「Artist『RYOKI MIYAMA』1st Digital si