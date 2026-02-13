東芝が１３日発表した２０２５年４〜１２月期の連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が前年同期比８７・８％増の２１４７億円だった。不適切会計問題の発覚前となる１４年に記録した最高益（２０１７億円）を上回り、４〜１２月期として過去最高となった。売上高は同１・８％増の２兆５２２０億円、最終利益は同２・７倍の４９９２億円だった。データセンターの需要拡大を背景に送配電事業やハードディスクドライブ（ＨＤＤ