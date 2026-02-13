広告大手の電通グループが過去最大の赤字です。【映像】電通G 過去最大3276億円の赤字電通グループは、海外事業の不振が響き、2025年の決算は、純損益が3276億円の赤字でした。国内の広告市場の競争激化を見込んで、海外企業のM＆Aに力を入れてきましたが、苦戦していました。2026年については黒字に転換すると見込んでいます。また、合わせて、五十嵐博社長の退任も発表しました。（ANNニュース）