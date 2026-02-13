東京・東村山市にあるバイク店のオーナーが、半年以上雲隠れしていた事件で元オーナーの男（66）が、預かったバイクを無断売却した業務上横領容疑で逮捕された。購入品が届かないなどの相談は約120件寄せられ、被害総額は5000万円以上にのぼるとみられている。容疑者は経営悪化の中、売却代金を借金返済に充てていたとみられている。被害者からは「ようやく逮捕された」との安堵の声がある一方で、返金が望めないことへの無念思い