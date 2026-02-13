ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプの男子ラージヒル公式練習が現地12日に行われ、小林陵侑選手が本番へ向けて調整を行いました。ラージヒルはこの日が今大会初の公式練習。「全体の流れを確かめた」という小林選手は3回飛び、1回目と2回目でいずれも130m前後を記録して全体3位、3回目は136.5mを飛ぶも全体10位でした。「割といいジャンプも出た」と練習の手ごたえを語った小林選手。本番に向けては「ビッグジャンプがした