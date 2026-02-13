家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？誰だって腹が立ちますよね。第6話ふざけんな【編集部コメント】ユウスケさん、ちゃっかり食べ終えたじゃないですか！文句を言うなら食べなければいいのに、「明日は頑張ってね」の余計なひと言までつけて……。作ってくれたことに対し、「