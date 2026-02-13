衆院選で大敗した中道改革連合は、きょう（13日）代表選挙を行い、新代表に香川1区選出の小川淳也氏が決まりました。衆院選を通じて立憲出身者と公明出身者との間で溝が深まっていて、小川氏は党内融和に向けて手腕が問われることになります。 【写真を見る】「非常に重い責任」中道改革連合の新代表に小川淳也氏（香川1区）が決まる党内融和に向けて問われる手腕街の有権者の反応は 小川淳也氏と階猛氏の一騎打ちとなった中