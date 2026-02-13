お正月やお盆など、実家に帰省する際に手土産を持っていくことがあるでしょう。特に実家から離れた場所に住んでいると親に頻繁に会うことができないため、親の好きなものを持参することも。でも実家に手土産を持ってこないきょうだいがいると、なんだかモヤモヤしてしまうかもしれません。そんななか、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『姉と私は実家から遠く離れて暮らしているから、帰省するときは