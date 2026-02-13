日本初上陸となる『ドラえもん』のドローンショーが、3月7日（土）と3月8日（日）の2日間、東京・お台場海浜公園で開催される。【写真】『ドラえもん』日本初のドローンショー香港開催時の様子日本にくるなんてッ！（5枚）■ひみつ道具が夜空で大活躍！今回開催される「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」は、世界7都市を巡った、『ドラえもん』のまんが、アニメ、大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント