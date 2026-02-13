きょう午後、山形県河北町のドラッグストアで、豚肉１パックを盗んだとして、５５歳の無職の女が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】ドラッグストアで豚肉盗む無職の女(55)を現行犯逮捕（山形・河北町） 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、西川町吉川に住む無職の女（５５）です。 警察によりますと、女はきょう午後１時２０分ごろ、河北町谷地のドラッグストアで、豚肉１パック（販売価格６０２円）を盗んだ疑いが持たれ