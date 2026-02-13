山形県では、１４日から１５日にかけて、気温が高くなるため、積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］山形県では、１４日から１５日にかけて南から暖かい空気が流れ込むため、最高気温が４月上旬並みとなり、平年よりかなり高くなる見込みです。［防災事項］山形県では、１４日から１５日にかけて、積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してくださ