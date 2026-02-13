静岡県熱海市で発生した土石流災害をめぐる民事裁判で、2026年2月13日、裁判官や原告、被告が被災地の現場を視察する「現地進行協議」が行われました。 【写真を見る】2021年に熱海市伊豆山で発生した土石流災害 訴訟は7月17日に結審するめどが立ち、原告側の弁護士は「判決に向けて8合目」と位置づけました。約20人が被災地を視察 2021年に熱海市伊豆山で発生し28人が死亡した土石流災害では、遺族らが崩落した盛り土の前と現